Un progetto per l’area dell’ex piscina comunale prevede la sua trasformazione in un nuovo polo sportivo. La proposta arriva da un rappresentante di una lista di centrosinistra che sostiene la candidata sindaca del medesimo schieramento. La proposta è stata presentata in occasione di un dibattito politico locale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui finanziamenti necessari per realizzare il progetto.

Da area abbandonata a nuovo polo sportivo: questa la proposta per il futuro dell’ex piscina comunale che arriva da Lorenzo Tosi, in lista con Spazio Progressista a sostegno della candidata sindaca del Centrosinistra Federica Maineri. Partendo dalla convinzione che "Viareggio ha bisogno di visione, equilibrio e rispetto per le risorse pubbliche", per Tosi la decisione dell’amministrazione di realizzare una nuova piscina da 25 metri, "con un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, solleva interrogativi legittimi. Con una cifra di questa portata – prosegue – sarebbe stato più lungimirante valutare la costruzione di una piscina olimpionica da 50 metri, capace di colmare una carenza strutturale che riguarda non solo Viareggio ma l’intera provincia".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’idea per l’ex piscina

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