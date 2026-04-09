La campionessa ha condiviso sui social la prima foto con le sue due bambine, Matilde, nata nel 2024, e Rachele, nata il 2 aprile 2026. Nelle immagini si vede la mamma insieme alle figlie, che stanno trascorrendo i primi giorni in famiglia. La primogenita ha già qualche anno, mentre la più piccola è da poco arrivata. Pellegrini si sta dedicando alla famiglia in questo periodo.

F ederica Pellegrini si gode i primi giorni con la piccola Rachele, nata il 2 aprile, accanto alla primogenita Matilde. La campionessa ha condiviso sui social il primo scatto insieme alle sue bambine: una foto che racconta più di mille parole, ma che la campionessa ha scelto di riassumere con una sola, ironica, didascalia: « Contorsionismi ». Federica Pellegrini e Matteo Giunta. guarda le foto Federica Pellegrini e i «contorsionismi» con le due figlie: la prima foto con Matilde e Rachele. Nella foto, Federica Pellegrini è sdraiata sul letto con la neonata tra le braccia, mentre accanto a lei si stringe Matilde. Un’immagine semplice e intima, che restituisce la realtà di una mamma alle prese con una nuova routine da costruire giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La campionessa ha pubblicato sui social la prima foto con le sue bambine: la primogenita Matilde, nata nel 2024, e la piccola Rachele, nata il 2 aprile 2026

“La nostra piccola è nata con la Luna Rosa”: Federica Pellegrini mamma bis, ecco la prima foto di RacheleTra applausi social e abbracci in ospedale, la vita di Federica Pellegrini cambia ancora.

Federica Pellegrini mamma bis, è nata Rachele: la prima foto della figlia. “La nostra piccola è arrivata con la luna rosa”Venezia, 2 aprile 2026 – Federica Pellegrini di nuovo mamma: è nata oggi la secondogenita Rachele.

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I «contorsionismi» di Federica Pellegrini: la prima foto con le figlie Matilde e RacheleLa campionessa ha pubblicato sui social la prima foto con le sue bambine: la primogenita Matilde, nata nel 2024, e la piccola Rachele, nata il 2 aprile 2026 ... iodonna.it

Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e RacheleFederica Pellegrini, tornata a casa dopo il parto, ha condiviso sui social la prima foto di Rachele e Matilde insieme. E Matteo Giunta commenta così. tgcom24.mediaset.it

La piccola Matilde, che è vissuta 46 ore ed è «riuscita a fare tutto» La storia di Matilde ha toccato davvero molte persone. Per questo abbiamo deciso di raccontarla anche in un articolo. Prima di quelle 46 ore c’è la storia di Francesca Spedini, del suo desideri - facebook.com facebook

Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele #federicapellegrini x.com