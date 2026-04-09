La campionessa ha pubblicato sui social la prima foto con le sue bambine | la primogenita Matilde nata nel 2024 e la piccola Rachele nata il 2 aprile 2026

Da iodonna.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La campionessa ha condiviso sui social la prima foto con le sue due bambine, Matilde, nata nel 2024, e Rachele, nata il 2 aprile 2026. Nelle immagini si vede la mamma insieme alle figlie, che stanno trascorrendo i primi giorni in famiglia. La primogenita ha già qualche anno, mentre la più piccola è da poco arrivata. Pellegrini si sta dedicando alla famiglia in questo periodo.

F ederica Pellegrini si gode i primi giorni con la piccola Rachele, nata il 2 aprile, accanto alla primogenita Matilde. La campionessa ha condiviso sui social il primo scatto insieme alle sue bambine: una foto che racconta più di mille parole, ma che la campionessa ha scelto di riassumere con una sola, ironica, didascalia: « Contorsionismi ». Federica Pellegrini e Matteo Giunta. guarda le foto Federica Pellegrini e i «contorsionismi» con le due figlie: la prima foto con Matilde e Rachele. Nella foto, Federica Pellegrini è sdraiata sul letto con la neonata tra le braccia, mentre accanto a lei si stringe Matilde. Un’immagine semplice e intima, che restituisce la realtà di una mamma alle prese con una nuova routine da costruire giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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