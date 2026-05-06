Il presidente del consorzio Strada dell’olio dei Monti pisani ha proposto tre misure obbligatorie per prevenire gli incendi: il rilascio di un patentino regionale, sgravi fiscali alle imprese che effettuano gli abbruciamenti e controlli più stringenti. Queste proposte sono state presentate in risposta alle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza nelle aree collinari, dove gli incendi rappresentano un rischio costante.

Dal presidente del consorzio Strada dell’olio dei Monti pisani, Gianluca Bovoli arrivano tre percorsi ineludibili di prevenzione degli incendi. "Si usi il più possibile il trinciasarmenti o il biocippatore. Si facciano corsi regionali o statali per chi fa abbruciamenti. Ed infine, detassiamo che tiene pulito il bosco e l’oliveto perché questa attività fatta bene evita costi salatissimi alla comunità". Sul primo punto Bovoli dice: invito i proprietai di uliveto siano professionisti o hobbisti a contattarci. Assieme alla Regione Toscana stiamo portando avanti un progetto alternativo all’abbruciamnto di sfalci e potature. Siamo dotati di macchinari che possiamo portare in campo si biocippatori per sfalci di grandi dimensione sia trinciasarmenti un macchinario simile al taglia erba ma con lame più lunghe e potenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un patentino regionale e sgravi alle imprese per gli abbruciamenti

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