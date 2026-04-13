Recentemente si è assistito a un cambiamento nel ruolo di una figura religiosa di rilievo, che in passato si mostrava riluttante. Questa persona ora si trova a interagire e a influenzare ambiti che ricordano le dinamiche del passato, con riferimenti a epoche in cui sovrani e imperatori si scontravano con il pontefice romano e cercavano di favorire antipapi. La situazione richiama un ritorno a metodi e comportamenti tipici di un’epoca considerata lontana.

Una brusca ricaduta nel Medioevo. Al tempo in cui re ed imperatori potevano scagliarsi contro il pontefice di Roma e, magari scomunicati, cercavano di favorire l’avvento di antipapi. Il rozzo attacco di Trump contro Leone è talmente surreale da portare le relazioni internazionali ad uno scenario da Gotham City. Peter Thiel, il potente tecnocrate libertario inebriato di post-democrazia, ora dovrà decidersi: o l’Anticristo è il Papa o l’Anticristo è Trump. Lo scontro è diventato talmente roboante che non è nemmeno immaginabile una via d’uscita secondo vecchi schemi diplomatici. Si torna a secoli lontani. Trump indossando il sacco del...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone non voleva, ma ora?è diventato l’Anti-Trump del mondo

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Papa Leone XIV: "Viviamo un'ora oscura della storia, mondo conteso e devastato"Durante l’omelia della Messa Crismale, il Papa ha riflettuto sul ruolo della Chiesa in un mondo segnato dalle guerre e dalle potenze che lo devastano.

Re Carlo e Camilla interano Papa Leone XIV