Ue Ventola FdI su accise | Valutazioni in corso no a misure che penalizzano agricoltori

Un rappresentante di un partito politico ha commentato le recenti discussioni sulle politiche fiscali europee, sottolineando l'importanza di mantenere la fiducia nella Politica agricola comune, considerata uno dei pilastri dell'Unione europea. Ha inoltre precisato che sono in corso valutazioni riguardo alle accise e che si deve evitare di adottare misure che possano danneggiare il settore agricolo.

Roma, (Adnkronos) - Occorre “continuare a credere” nella Politica agricola comune, “uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea”, ma anche vigilare sulle nuove politiche fiscali europee, a partire dal sistema delle accise, affinché non penalizzino il comparto agricolo. È quanto afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) Francesco Ventola intervenendo al dibattito “L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti. Riflettendo sulle proposte della Commissione europea, Ventola richiama l'attenzione sulle “valutazioni in corso” sul nuovo sistema delle accise, citando in particolare il settore del tabacco, dossier di cui si sta occupando direttamente.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Ventola (FdI), su accise: "Valutazioni in corso, no a misure che penalizzano agricoltori" Notizie correlate Leggi anche: Delmastro valuta dimissioni, valutazioni in corso a Palazzo Chigi e ai vertici di Fdi dopo lo scoop del Fatto Contenuti e approfondimenti Ue, Ventola (FdI), su accise: Valutazioni in corso, no a misure che penalizzano agricoltoriRoma, (Adnkronos) - Occorre continuare a credere nella Politica agricola comune, uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea, ma anche ... iltempo.it Ue: Ventola (FdI), 'continuare a credere in Politica agricola comune'Occorre 'continuare a credere' nella Politica agricola comune, 'che è stata uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea'. Lo afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) Francesco Ventol ... adnkronos.com