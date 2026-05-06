Ue | Tovaglieri Lega ' no a tagli Pac proteggere agricoltori da concorrenza sleale'

Un membro del Parlamento europeo ha espresso la sua opposizione ai tagli ai fondi della Politica agricola comune (Pac), sottolineando la necessità di tutelare gli agricoltori dalla concorrenza sleale. In un intervento a Bruxelles, ha affermato che il settore agricolo si difende attraverso azioni concrete, non solo con parole, e ha ribadito l'importanza di mantenere un sostegno adeguato agli agricoltori.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - L'agricoltura "si difende sostenendola, non solo a parole ma anche a fatti. Per cui, innanzitutto, i tagli della Politica agricola comune non possono essere accettati". Lo dichiara Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega (PfE), in occasione del dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe", organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, riflettendo sulle modifiche proposte dalla Commissione europea al prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue relativo al settennato 2028-2034. Per l'europarlamentare leghista occorre sostenere...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Tovaglieri (Lega), 'no a tagli Pac, proteggere agricoltori da concorrenza sleale' Notizie correlate «Navi, stop concorrenza sleale nel Golfo. Transizione energetica, Ue oltranzista»«Gli armatori che operano nel Golfo di Napoli garantiscono un servizio di trasporto pubblico locale fondamentale per la continuità territoriale,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Immunità e violenze Antifà, il caso Salis adesso arriva in Ue. Ue: Tovaglieri (Lega), 'no a tagli Pac, proteggere agricoltori da concorrenza sleale'L'agricoltura 'si difende sostenendola, non solo a parole ma anche a fatti. Per cui, innanzitutto, i tagli della Politica agricola comune non possono essere accettati'. Lo dichiara Isabella Tovaglieri ... adnkronos.com Benessere animale: Tovaglieri (Lega), Regole Ue su cani e gatti: esportare il modello LombardiaLo ha dichiarato l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega) a margine dell’incontro sul nuovo regolamento europeo per benessere, tracciabilità e sicurezza di cani e gatti, al Parlamento europeo. ansa.it