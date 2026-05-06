Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che l'obiettivo è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea lungo tutta la filiera, dalla produzione alla vendita. La proposta mira a consolidare la presenza del Made in Europe sui mercati internazionali. La discussione si è svolta a Bruxelles, con un focus sulla necessità di migliorare le filiere agricole e aumentare la capacità di competere a livello globale.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - Rafforzare la competitività dell'agricoltura europea lungo tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione, per consolidare la presenza del Made in Europe sui mercati globali. È quanto afferma l'eurodeputato di Forza Italia (Ppe) Marco Falcone, intervenendo al dibattito “L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti. “Dobbiamo rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo”, sottolinea Falcone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Falcone (FI), “rafforzare competitività in agricoltura per filiere d'eccellenza”

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