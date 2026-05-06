2026-05-05 19:44:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “Stories of Strength”, il comunicato della Juve. Ecco la nota del club bianconero sul documentario: “Lo scorso 10 ottobre, Giornata Internazionale della Salute Mentale, Juventus ha lanciato una call to action nella nostra casa, l’Allianz Stadium, e abbiamo visto accadere qualcosa di potente: la nostra community si è aperta. Molti tifosi hanno condiviso spontaneamente storie profondamente personali, raccontandosi come avrebbero fatto con un amico fidato o un familiare. I loro messaggi non erano semplici condivisioni di momenti di difficoltà rimasti inascoltati: erano richieste di connessione che eravamo pronti ad ascoltare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Stories of Strenght, la Juve presenta la terza edizione. Locatelli: “Parlare significa…”

Notizie correlate

Stories of Strenght, la Juventus e la salute mentale: all’Allianz Stadium la Première del documentario. Locatelli e Rosucci: «Giocare qui è una responsabilità bella»di Marco BaridonStories of Strenght, la Juventus ha presentato all’Allianz Stadium la Première del documentario.

Tuttosport – Spalletti: “Yildiz ha un problema, ma la Juve significa questo. Al Milan un pensierino lo facciamo”2026-04-11 23:59:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: La scelta di schierare Boga dal primo minuto ripaga Spalletti, che...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Stories of Strenght, la Juve presenta la terza edizione. Locatelli: Parlare significa…; Stories of Strength | la Juventus rilancia il tema della salute mentale con la Première all’Allianz.

Pagina 0 | Stories of Strenght, la Juve presenta la terza edizione. Locatelli: Parlare significa…La Juventus è molto più di una semplice squadra di calcio ed è sempre molto attenta anche sul piano dell'inclusione e dei problemi sociali. Questo è il caso del documentario Stories of Strength, par ... tuttosport.com

Locatelli alla presentazione del Documentario Stories of Strenght: So benissimo che responsabilità abbiamo e che tutto il mondo Juve…All'Allianz Stadium è stato presentato il documentario Stories of Strength - terza stagione dell’omonimo progetto nato nel 2023 per abbattere lo stigma legato alla salute mentale ... tuttojuve.com

Juventus e Bremer prove di addio #Tuttosport - facebook.com facebook

Il Toro a Superga rabbia e orgoglio Juve, basta! Ora Silva e Alisson L’Inter scudetto ha Paz in canna La prima pagina del 5 maggio #Tuttosport x.com