In Turchia, l'Amedspor, squadra di calcio curda recentemente promossa nella massima lega nazionale, rappresenta un esempio di resilienza e di affermazione dell’identità culturale. La promozione arriva in un momento in cui la presenza dei curdi nel paese è diventata più visibile, mentre solo vent’anni fa l’esistenza stessa di questa comunità era spesso negata o repressa. La squadra si è fatta portavoce di un cambiamento nel panorama sportivo e sociale turco.

AGI - L' Amedspor, la squadra di calcio curda appena promossa nella massima serie turca, la Super Lig, racconta una storia di resilienza e difesa dell'identità attraverso lo sport, ma è anche il segno dei tempi che cambiano in una Turchia che solo 20 anni fa rifiutava l'esistenza stessa dei curdi. "Un obiettivo enorme raggiunto nonostante tutti gli ostacoli", ha osservato il commentatore sportivo Fikri Ik che ha paragonato il rapporto tra l'Amedspor e i suoi tifosi a quello tra i catalani e il Barcellona, "Mes que un club" come dicono in Catalogna. La squadra della capitale del Kurdistan turco. Quella dell'Amedspor è la storia di un club ampiamente associato all'identità curda e alla città di Diyarbakr (in curdo Amed).🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Turchia, l'ascesa del 'Barcellona curdo'

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