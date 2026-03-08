Esclusiva InsideOver – Intervista a Mustafa Hijri leader del PDKI curdo | Abbiamo aperto canali con gli Usa

In un’intervista esclusiva, Mustafa Hijri, leader del PDKI curdo, ha dichiarato che il movimento ha aperto canali di comunicazione con gli Stati Uniti. I curdi, circa dieci milioni, vivono principalmente in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Armenia. Questa popolazione rappresenta un quarto dei curdi nel mondo e non possiede uno stato indipendente.

I circa dieci milioni di curdi che vivono in Iran rappresentano un quarto del totale di questo antico popolo senza patria, diviso appunto fra Iran, Iraq, Turchia, Siria e Armenia. I curdi iraniani sono sempre rimasti ai margini della vita politica di’ Teheran, anche se avevano partecipato alle proteste per abbattere lo Shah nel 1979. Oggi i curdi che vivono lungo il confine con l’Iraq, la regione del Rojhelat, sono suddivisi in almeno cinque partiti politici diversi e raramente riescono a trovare un accordo fra di loro. Il più famoso è indubbiamente il Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (PDKI), mentre le altre sigle sono il Partito per la Via libera in Kurdistan (PJAK), il P artito per la Libertà del Kurdistan (PAK), l’Organizzazione Khabat per il Kurdistan iraniano ed infine il Partito Komala del Kurdistan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

