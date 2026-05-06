Trump cambia ancora linea sull’Iran e sospende la missione navale annunciata lunedì

Nelle ultime ore, l’amministrazione ha annunciato la sospensione di una missione navale prevista in precedenza, segnando un ulteriore cambio di posizione rispetto alla politica sulla questione iraniana. La decisione arriva a breve distanza da un precedente annuncio, dimostrando una rapida e imprevista modifica delle direttive ufficiali. La vicenda si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti e cambi di strategia da parte delle autorità coinvolte.

Donald Trump cambia di nuovo linea sulla guerra in Iran. E lo fa nel giro di poche ore dall’ultima sterzata, aggiungendo un nuovo capitolo a una strategia che appare sempre più improvvisata. Martedì sera il presidente americano ha annunciato la sospensione di “Project Freedom”, la missione militare avviata appena il giorno prima per scortare le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. In un post sui social ha spiegato che lo stop sarà «per un breve periodo», citando «grandi progressi» verso un accordo con Teheran. Ma nello stesso messaggio ha precisato che il blocco navale contro l’Iran «rimarrà pienamente in vigore». La decisione arriva poche ore dopo dichiarazioni di segno opposto.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump cambia ancora linea sull’Iran e sospende la missione navale annunciata lunedì Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia Notizie correlate Trump rilancia la linea dura sull’Iran: “Colpiremo ancora per settimane”ABBONATI A DAYITALIANEWS Un discorso tra toni forti e autocelebrazione Nel suo primo intervento alla nazione dopo l’avvio delle operazioni militari... Meno Trump, più Ue. La linea (giusta) di Meloni sull’Iran. Parla DilettiLa guerra che si sta consumando in Iran è già, nei fatti, un detonatore geopolitico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Strategia a zig zag Trump cambia ancora linea sull’Iran e sospende la missione navale annunciata lunedì; La settimana politica: secondo attentato a Trump, segnale di un Paese in tensione; Attacco di Trump al Papa, Meloni (stavolta) non replica. La linea ferma concordata con i vice; Prevost non cambia linea: Mai sostenuto l’atomica, chi mi critica dica la verità. Nel giro di poche ore Washington passa dall’escalation al congelamento delle operazioni. Sul campo però non cambia nulla: Hormuz resta chiuso e il conflitto senza sboccoNel giro di poche ore Washington passa dall’escalation al congelamento delle operazioni. Sul campo però non cambia nulla: Hormuz resta chiuso e il conflitto senza sbocco ... linkiesta.it Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di RubioDonald Trump ancora senza freni contro Papa Leone XIV. Il presidente statunitense torna ad attaccare il pontefice a pochi giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio. Il Papa ... tg.la7.it Dall’Iran a Cuba, fino alla Nato, la crisi si allarga e cambia forma. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Teheran mentre si apre uno scontro interno sui poteri di guerra del presidente. Sul piano globale, Trump riattiva più fronti contemporaneamente: dialog - facebook.com facebook Truppe Usa in Europa, quante sono e dove: cosa cambia dopo la minaccia di Trump x.com