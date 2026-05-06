Trump alla bambina | Riesci a schiacciare a pallavolo con la tua altezza? Meglio se giochi a calcio

Durante una visita alla Casa Bianca, una bambina ha risposto al presidente degli Stati Uniti a una domanda su quale sport praticasse, spiegando che gioca a pallavolo e che in estate avrebbe intenzione di provare a iniziare con il calcio. Il presidente le ha chiesto se con la sua altezza riuscisse a giocare a pallavolo e le ha suggerito di dedicarsi al calcio. La conversazione si è svolta in un tono informale e amichevole.

“Gioco a pallavolo e in estate proverò a iniziare con il calcio”. Così una bambina, in visita alla Casa Bianca, risponde alla domanda del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su quale sport praticasse. A quel punto, il tycoon scherza sull’altezza della ragazzina suggerendole che “il calcio potrebbe essere meglio‘.la scena è avvenuto nel corso dell’inaugurazione del nuovo programma per il fitness giovanile nelle scuole americane. Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfrutta Terminare una guerra per iniziarne un’altra: Trump cambia ‘etichetta’ al conflitto per aggirare l’autorizzazione del Congresso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump alla bambina: “Riesci a schiacciare a pallavolo con la tua altezza? Meglio se giochi a calcio” After catching my fiancé cheating, I replace him as CEO and marry a billionaire instead! #drama Notizie correlate Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: "Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio"Home > Esteri > Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: "Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio" Donald Trump ha... Calcio, vogliamo Roberto Baggio presidente FIGC, stop ai giochi di potere e alle solite pastette: una rivoluzione per ridare all’Italia un calcio all’altezza della sua storiaIl calcio italiano è stato sequestrato da anni, da un sistema che ha fallito e non paga mai. Panoramica sull’argomento Si parla di: Trump alla bimba: Troppo bassa per la pallavolo. Meglio il calcio. Trump giudica l’altezza di una bambina: «Riesci a saltare in alto? No, allora meglio il calcio»La piccola aveva risposto con entusiasmo: gioca a pallavolo e quest’estate avrebbe provato il calcio. Trump non ha perso tempo: ha immediatamente puntato gli occhi sull’altezza della bambina. « Riesci ... iodonna.it Trump alla bambina: Con la tua altezza fai schiacciate a pallavolo? Meglio il calcioTrump alla bambina: Con la tua altezza fai schiacciate a pallavolo? Meglio il calcio. Lo ha detto ai piccoli nello Studio Ovale. blitzquotidiano.it