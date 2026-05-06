Le autorità di Trento hanno avviato un’indagine riguardante un locale sushi all you can eat, che avrebbe evaso circa 1,7 milioni di euro. Durante le verifiche sono stati analizzati i registri contabili e gli scontrini emessi, per capire come si nascondessero i ricavi. I gestori del ristorante hanno proposto un patteggiamento nel procedimento giudiziario in corso. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’operazione.

? Cosa scoprirai Come facevano a nascondere i conti pur emettendo gli scontrini?. Chi sono i gestori che hanno proposto il patteggiamento?. Perché il pubblico ministero ha rifiutato l'offerta di 15 mila euro?. Come è stata gestita l'evasione tra il 2013 e il 2023?.? In Breve Evasione iniziata tra il 2013 e il 2017 sotto la gestione di due cinesi.. Tre persone rispondono di bancarotta fraudolenta davanti al giudice di Trento.. Pubblico ministero respinge offerta di patteggiamento da 15 mila euro di un socio.. Udienza per definire le responsabilità individuali dei gestori rinviata a novembre.. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno accertato un mancato versamento di 1,7 milioni di euro presso un ristorante di sushi vicino a piazza San Severino a Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, sushi all you can eat: indagine per 1,7 milioni evasi

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