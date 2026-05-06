Tre giorni di sfide totali | il Gala delle prove multiple incorona le nuove promesse a Cesena

Durante un fine settimana ricco di eventi, si sono svolti tre giorni di competizioni di livello, con il Gala delle prove multiple che ha visto assegnare i titoli alle nuove promesse a Cesena. Contestualmente, le gare si sono anche disputate a Osimo, coinvolgendo atleti in diverse discipline e portando risultati di rilievo in entrambe le località. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e pubblico nelle due sedi.