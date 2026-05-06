Tre giorni di sfide totali | il Gala delle prove multiple incorona le nuove promesse a Cesena
Durante un fine settimana ricco di eventi, si sono svolti tre giorni di competizioni di livello, con il Gala delle prove multiple che ha visto assegnare i titoli alle nuove promesse a Cesena. Contestualmente, le gare si sono anche disputate a Osimo, coinvolgendo atleti in diverse discipline e portando risultati di rilievo in entrambe le località. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e pubblico nelle due sedi.
Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’atletica, con risultati di rilievo sia sul fronte delle prove multiple al Campo di Cesena sia nelle gare disputate a Osimo. A Cesena è andato in scena il “Gala delle prove multiple”, tre giorni che hanno messo al centro una delle discipline.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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