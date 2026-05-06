Trasporto pubblico | nuova gestione per il servizio ' a domanda debole' per l' Unione Valdera
L'Unione Valdera ha stipulato lunedì 27 aprile un nuovo contratto per la gestione del trasporto pubblico su gomma nelle aree considerate 'a domanda debole'. Si tratta di zone del territorio con un minor numero di utenti e quindi con un servizio diverso rispetto alle aree più popolate. La modifica riguarda specificamente la rete di trasporto su gomma di queste zone, con l’obiettivo di garantire un servizio adeguato.
L'Unione Valdera ha sottoscritto lunedì 27 aprile il contratto di servizio per la gestione della rete di trasporto pubblico su gomma per le aree del territorio definite 'a domanda debole', quelle cioè con minore bacino d'utenza. Il servizio sarà gestito da un nuovo operatore, che quindi per.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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