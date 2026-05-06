Trasporto pubblico | nuova gestione per il servizio ' a domanda debole' per l' Unione Valdera
L'Unione Valdera ha firmato lunedì 27 aprile un nuovo contratto di servizio dedicato alla gestione del trasporto pubblico su gomma nelle zone a domanda debole, cioè quelle con un bacino di utenza più ridotto. La scelta riguarda le aree del territorio dove il servizio viene adattato in base alle esigenze di mobilità locali. La gestione del servizio viene affidata a un nuovo soggetto, che si occuperà di garantire le corse nelle zone interessate.
L'Unione Valdera ha sottoscritto lunedì 27 aprile il contratto di servizio per la gestione della rete di trasporto pubblico su gomma per le aree del territorio definite 'a domanda debole', quelle cioè con minore bacino d'utenza. Il servizio sarà gestito da un nuovo operatore, che quindi per.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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