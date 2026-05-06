Traffico di droga smantellata un' associazione a delinquere | arresti e sequestri anche a Latina

Nella mattinata di oggi, 6 maggio, le forze di polizia hanno avviato una vasta operazione in diverse province del sud Italia, tra cui Salerno, Napoli, Avellino, Caserta e Latina. L'intervento riguarda un'indagine sul traffico di droga, con arresti e sequestri di sostanze. L'operazione è ancora in corso e coinvolge diversi reparti della guardia di finanza.

E' in corso dalle prime della mattinata di oggi, 6 maggio, una vasta operazione della guardia di finanza nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta e Latina. L'attività scaturisce da un'indagine del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno finalizzata a smantellare.🔗 Leggi su Latinatoday.it Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga Notizie correlate Stoccavano quintali di droga nei capannoni in Brianza: smantellata associazione per delinquere, 13 arrestiTredici arresti eseguiti alle prime ore dell'alba del 14 aprile nelle province di Monza, Milano e Torino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raffica di arresti per traffico di droga ad Alessandria, così le sostanze venivano immesse nel carcere; Smantellata una rete delle truffe sentimentali; Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo; Smantellata a Grado una rete di spaccio di droga: un arresto e cinque denunce. Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: 18 arresti a RomaNella Capitale è stata smantellata un'associazione criminale che controllava il territorio con metodo mafioso, secondo l'accusa ... avvenire.it Vicenza, smantellato traffico di droga: arrestato albanese con 35 grammi di cocainaPolizia di Stato di Vicenza arresta un uomo albanese per spaccio di cocaina. Sequestrati 35 grammi di droga e 2.500 euro. Operazione contro il traffico di stupefacenti. lamilano.it Canale 10. The News · Breaking News. Una vasta operazione dei #Carabinieri del Comando Provinciale di #Roma, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato a 18 arresti di persone accusate di associazione finalizzata al traffico di stupeface - facebook.com facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com