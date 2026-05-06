Tra orti e capre la natura detta il menu

Il progetto agricolo e gastronomico nel cuore della Franciacorta vede coinvolte le sorelle Agosti, Roberta e Romina, che nel 2016 hanno avviato l’attività dopo tre anni di preparazione. La loro iniziativa si svolge tra orti e capre, dove la natura viene utilizzata come base per le produzioni locali. La nascita del progetto segue un lungo percorso di studio e pianificazione, culminato con l’apertura ufficiale nel 2016.

Il Colmetto è il progetto agricolo e gastronomico in Franciacorta delle sorelle Agosti, Roberta e Romina, nato ufficialmente nel 2016 dopo tre anni di studio, progettazione e costruzione. Un luogo che oggi si estende su circa trenta ettari e che, più che un’azienda, appare come un ecosistema. Inizia da qui il nostro viaggio attraverso le realtà sostenibili d’Italia, per la serie “In equilibrio” realizzata da Gastronomika per Petra Molino Quaglia. Ascolta il podcast! Questo articolo fa parte di “In Equilibrio”, un progetto di Gastronomika per Petra Molino Quaglia. Se esistesse davvero un manuale della sostenibilità, un prontuario caratterizzato da un elenco di regole da attuare per dirsi verdi, Il Colmetto potrebbe spuntarle tutte come già realizzate.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tra orti e capre, la natura detta il menu IN EQUILIBRIO - Puntata N.01 - Il Colmetto. Tra orti e capre, la natura detta il menu Notizie correlate FOTO-VIDEO | Storia, natura, socialità: inaugurati gli orti urbani di San ClementeTaglio del nastro questa mattina, mercoledì 1 aprile, alla presenza dell'assessore Alessandro Casi e del rettore di Porta del Foro Roberto Felici. Leggi anche: A Ruvo il progetto da "Orti si cresce" a Orti di Puglia"