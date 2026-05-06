Tra Michelangelo Amleto e i Beatles | a Salerno la presentazione del nuovo saggio di Nicola Fano

A Salerno si tiene una presentazione di un nuovo saggio scritto da Nicola Fano, che esplora il tema del dubbio collegando figure come Michelangelo, Amleto e i Beatles. Nell’occasione vengono analizzate analogie tra personaggi storici e letterari, come Ercole, Fellini, Edipo e Zeno Cosini, evidenziando come il dubbio si manifesti in diversi contesti culturali e artistici. L’evento si concentra sull’approfondimento di questi collegamenti attraverso il lavoro dell’autore.

Cosa accomuna Ercole e Fellini, Amleto e i Beatles, Edipo e Zeno Cosini? La risposta è nel titolo: il dubbio. Venerdì 8 maggio alle ore 19.30, la Galleria Sala Posa di via G. da Procida 9 a Salerno ospita la presentazione di Michelangelo e i pensatori – Apologia del dubbio nelle arti, saggio di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Il lungo terremoto": all'Archivio Storico la presentazione del saggio di Domenico MazzaSi terrà martedì 5 maggio alle ore 16 all'Archivio Storico Comunale la presentazione del saggio di Domenico Mazza: “Il lungo terremoto. Leggi anche: “Terra Vergine”, a Salerno la presentazione del libro di Alessandro Serra tra poesia e musica Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Teatro Michelangelo, una primavera di novità. Tra Michelangelo, Amleto e i Beatles: a Salerno la presentazione del nuovo saggio di Nicola FanoIl volume sarà presentato una seconda volta sabato 9 maggio alle ore 19.00 presso il Convento benedettino di Giungano, nell'ambito della rassegna letteraria InChiostro, ideata dall'editore Luigi ... salernotoday.it A Firenze il rapporto tra Michelangelo e il potereMichelangelo e il rapporto con il potere raccontato in una mostra con oltre 50 opere tra sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso. Tra queste, direttamente dal Bargello, il ... ansa.it