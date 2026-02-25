Sanremo 2026 promossi e bocciati tra i napoletani | sorpresa Da Vinci critiche ai giovani

Standing ovation all’Ariston ma per ora niente top five per “Per sempre sì”. Giudizi sospesi su Luchè e Samurai Jay, critiche severe per LDA e Aka 7even mentre il televoto può ancora ribaltare gli equilibri La prima serata consegna una fotografia ancora provvisoria, ma già capace di accendere discussioni. Tra applausi convinti e giudizi sospesi, i nomi napoletani in gara si muovono su un crinale sottile: entusiasmo del pubblico da una parte, perplessità della critica dall’altra. Il caso più evidente è quello di Sal Da Vinci: per molti addetti ai lavori avrebbe tutte le carte per giocarsi un posto nella cinquina finale con Per sempre sì. Eppure, nella classifica “random” dei primi cinque diffusa al termine della serata e votata proprio dai giornalisti, il suo nome non compare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

