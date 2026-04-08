Sulla Via degli Abati tra Caminata e Bobbio nuova escursione con Val Tidone Lentamente

Nuovo appuntamento di "Val Tidone Lentamente 2026" sabato prossimo 11 aprile con l'escursione "Sulla Via degli Abati tra Caminata e Bobbio".Evento promosso in collaborazione con la "Via degli Abati Aps" e il Comitato Storico Culturale Val Tidone.Il presidente della Via degli Abati e guida esperta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Il sarzanese Luciano Torri porta i lettori tra i Misteri sulla via degli AbatiAma viaggiare e raccontare, anche attraverso la fotografia, i luoghi e le esperienze che lo colpiscono. msn.com