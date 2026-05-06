Totocalcio e Pergola | il rito triestino che cambiò un’epoca

A Trieste, un uomo locale ha dato vita a un rito che ha segnato un’epoca, coinvolgendo molte persone con una semplice schedina. Questo fenomeno sociale ha avuto ripercussioni sulla cultura popolare e sulla musica italiana, diventando un appuntamento quotidiano per tanti appassionati. La storia di questa trasformazione nasce da un’idea che ha preso piede nel cuore della città, portando con sé un impatto che si è esteso ben oltre i confini locali.

? Cosa scoprirai Chi fu il triestino che trasformò un'idea in un fenomeno sociale?. Come ha fatto una semplice schedina a influenzare la musica italiana?. Perché il Totocalcio ha cambiato il modo di seguire il calcio?. Quali sogni alimentava la compilazione dei pronostici ogni sabato pomeriggio?.? In Breve Debutto della Schedina Sisal avvenuto il 5 maggio 1946.. Massimo Della Pergola nato a Trieste nel 1892 ideò il meccanismo.. Il fenomeno ispirò persino i testi musicali di Baglioni.. Il gioco trasformò i tifosi in osservatori costanti del calcio.. L’ottantesimo anniversario della Schedina Sisal, poi diventata Totocalcio, celebra ieri il debutto avvenuto il 5 maggio 1946 e l’eredità di Massimo Della Pergola, giornalista e dirigente sportivo nato a Trieste nel 1892.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Totocalcio e Pergola: il rito triestino che cambiò un’epoca Notizie correlate 80 anni di Schedina: il rito del Totocalcio che ha unito l’Italia? Cosa scoprirai Come ha influenzato la ricostruzione del dopoguerra la cultura sportiva italiana? Quali documenti storici vengono restaurati per... Demi Moore, la foto-icona che cambiò un’epocaBellissima e vulnerabile, addolcita rispetto alla sessualizzazione atomica che Hollywood le aveva imposto a partire dagli anni Ottanta, Demi Moore si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Così mio padre Massimo Della Pergola ha inventato il Totocalcio: la schedina costava 30 lire, come un aperitivo in galleria. Ma fare 13 ti cambiava la vita; L'invenzione del Totocalcio: ottant'anni fa la Sisal; Quando l’Italia sognava con l’1X2: la schedina del Totocalcio compie 80 anni; Ottant’anni di Totocalcio, la schedina nata da un’idea triestina che ha fatto sognare l’Italia. «Così mio padre Massimo Della Pergola ha inventato il Totocalcio: la schedina costava 30 lire, come un aperitivo in galleria. Ma fare 13 ti cambiava la vita»Il ricordo della figlia Mara: «Ebreo, fra figlio del rabbino capo di Alessandria d’Egitto, la notte di Natale del 1943 riuscì a fuggire in Svizzera. Da profugo, in una baracca, volle creare un gioco a ... milano.corriere.it Totocalcio, Sisal celebra gli 80 anni dalla prima schedina con l’evento Memorie di carta – Sport ItaliaSisal e il Totocalcio celebrano oggi, 5 maggio, gli 80 anni dalla prima schedina dello storico concorso a premi legato al calcio. agimeg.it Il Totocalcio compie 80 anni: il «13» arrivò nel 1951. La giocatrice bolognese salì alla ribalta delle cronache nel ’46 quando vinse con una schedina - facebook.com facebook Non solo un gioco, ma un rito collettivo che ha appassionato milioni di italiani: la schedina del #Totocalcio compie 80 anni. Nel ’46 i primi sogni di un Paese che cercava di ripartire dopo la guerra. #Tg1 Cristina Clementi x.com