Torna Flores de Mayo | in città la tre giorni di grande tango
Dal 8 al 10 maggio a Trieste si svolge la quarta edizione di “Flores de Mayo”, un festival dedicato al tango organizzato dal Circolo del Tango in collaborazione con il Comune. L’evento prevede tre giorni di attività che spaziano tra musica, danza, fotografia e temi legati all’identità culturale. La manifestazione si svolge nella città, attirando appassionati e artisti provenienti da diverse aree.
Torna a Trieste, dall’8 al 10 maggio, “Flores de Mayo”, il festival dedicato al tango giunto alla sua quarta edizione e promosso dal Circolo del Tango di Trieste in coorganizzazione con il Comune di Trieste: tre giorni tra musica, danza, fotografia e identità. Il festival si inaugura venerdì 8.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Unbelievable Places Few People Have Ever Seen
Notizie correlate
Tre giorni di eventi, cultura e comunità nel cuore della città artusiana: torna FiorimpopoliTorna dall’8 al 10 maggio “Fiorimpopoli”, uno degli appuntamenti più attesi della primavera cittadina, inserito nel calendario di BiodiversityFest e...
Novara, torna in città "Lo sbarazzo": tre giorni di "fuori tutto" nei negozi del centroA Novara torna, per la sesta edizione, "Lo sbarazzo - Fuori tutto": dal 27 febbraio al 1° marzo, per tre giorni, oltre 40 negozi, soprattutto ma non...
Panoramica sull’argomento
Si parla di: D'altri mondi | Biennale Arte Venezia 2026 - Mostra - Venezia - Arsenale - Padglione Perù; Cruci di Maggio a Torralba: tradizione, fiori e colore.
Flores de Mayo, torna a Trieste la tre giorni tangueraDall'8 all'11 maggio torna, per la terza edizione, Flores de Mayo, la tre giorni tanguera dello storico Circolo del Tango di Trieste, uno dei primi costituito in Italia, presentata al Museo Orientale. ansa.it