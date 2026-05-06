Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Torino dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto un carico di droga nascosto in una lavatrice. Durante un controllo, è stato trovato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno di un apparecchio domestico. Le indagini hanno anche portato alla luce i dettagli sulla rete di distribuzione nel quartiere Aurora, con il sospettato ritenuto coinvolto nel coordinamento delle attività di spaccio.

? Cosa scoprirai Come faceva lo spacciatore a nascondere la droga nella lavatrice?. Chi gestiva la rete di distribuzione nel quartiere Aurora?. Quanto denaro contante è stato sequestrato insieme agli stupefacenti?. Perché il sospettato si muoveva con tanta cautela in via Rovigo?.? In Breve Sequestrati 270 grammi di cocaina e 40 grammi di crack in via Rovigo.. Ritrovati 2900 euro in contanti e strumenti per il taglio della droga.. Sospettato di 31 anni all'interno del quartiere Aurora arrestato dalla Squadra Mobile.. Droga occultata tra cestello e scocca della lavatrice nell'appartamento di via Rovigo.. La Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 31 anni in via Rovigo a Torino, dopo aver scoperto oltre 270 grammi di cocaina e 40 grammi di crack occultati all’interno di una lavatrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, scoperto il carico di droga nella lavatrice: arrestato 31enne

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