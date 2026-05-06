Le intercettazioni diffuse a Torino hanno rivelato dettagli su un piano volto a provocare le forze dell'ordine durante le manifestazioni. Secondo i documenti, gli attivisti avrebbero pianificato l'uso di specifici metodi per creare video che mostrassero la polizia in modo violento, utilizzando tattiche per trasformare gli agenti in bersagli di attacchi mirati. Le indagini continuano a verificare i vari aspetti di questa strategia.

? Cosa scoprirai Come viene costruito il video per far apparire la polizia violenta?. Quali tattiche usano gli attivisti per trasformare gli agenti in bersagli?. Chi finanzia e organizza queste strategie di guerriglia urbana a Torino?. Perché questo meccanismo di provocazione mette a rischio la sicurezza cittadina?.? In Breve Tattica Askatasuna prevede occupazioni abusive e distruzione di proprietà pubblica a Torino.. Bianchi evidenzia l'uso di caschi, scudi, bastoni e fumogeni durante gli scontri.. La strategia mira a trasformare agenti in bersagli propagandistici tramite video manipolati.. Il rischio per la sicurezza urbana riguarda la delegittimazione delle istituzioni democratiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, intercettazioni rivelano il piano per provocare la polizia

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