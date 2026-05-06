Torino 500 tassisti in piazza | Il trasporto abusivo è fuori controllo

A Torino, circa 500 tassisti sono scesi in piazza denunciando un aumento del trasporto abusivo. Secondo le loro parole, molte persone senza licenza operano in modo illecito, aggirando le norme vigenti. Le autorità stanno indagando sui conducenti senza autorizzazione e sugli operatori NCC che, secondo le accuse, funzionano senza rispettare le regole locali. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i rappresentanti del settore.

? Cosa scoprirai Dove si nascondono esattamente i mille conducenti senza licenza?. Chi sono gli operatori NCC che scavalcano le regole locali?. Come influirà la protesta sulla gestione del trasporto a Palazzo Civico?. Perché la polizia municipale deve intervenire subito nelle zone della movida?.? In Breve Circa 1000 soggetti senza licenza operano tra movida e mercato ittico di Porta Palazzo.. Presidente Barattini segnala anche la concorrenza sleale di alcuni operatori NCC extraurbani.. Assessore Chiavarino e polizia municipale coordinano sopralluoghi per monitorare il territorio.. Un terzo dei 1500 tassisti torinesi ha aderito al sit-in del 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, 500 tassisti in piazza: “Il trasporto abusivo è fuori controllo Notizie correlate Hazen Fire: 500 ettari distrutti, fiamme fuori controllo in Arizona? Cosa scoprirai Come influenzerà la densa coltre di fumo la salute dei residenti? Quali misure tecniche devono adottare le famiglie per isolare le... Piazza Addis Abeba un ring fuori controlloRisse, scippi e bivacchi: in piazza Addis Abeba, nel cuore del quartiere Africano, è il Far West. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tassisti in piazza a Torino: Troppi abusivi, la situazione sfugge di mano; La protesta dei tassisti: Basta abusivi e Ncc più di mille irregolari. Sciopero e corteo dei tassisti a Torino, adesione in massaE' praticamente totale a Torino l'adesione allo sciopero nazionale dei tassisti, indetto dalle 8 alle 22 a livello nazionale da una ventina di sigle sindacali contro l'ingresso nel settore di ... ansa.it