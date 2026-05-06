Torino 3 scosse in 24 ore | micro-sismicità tra Giaveno e Coazze

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime 24 ore, tra Giaveno e Coazze, sono state registrate tre scosse sismiche di piccola intensità. L’epicentro di ciascun evento si è concentrato in una zona che si estende tra i due comuni, con lievi differenze di posizione. Le scosse sono avvenute in rapida successione, senza causare danni a persone o strutture. Le autorità monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali sviluppi.

? Cosa scoprirai Dove si è concentrato esattamente l'epicentro tra Giaveno e Coazze?. Perché si sono verificate tre scosse separate in sole 24 ore?. Quali sono i rischi reali per i residenti di Avigliana e Giaveno?. Come spiegano gli esperti questa sequenza di micro-sismicità nel Torinese?.? In Breve Magnitudo 1.5 con ipocentro a 14 chilometri di profondità a Borgata Pontepietra.. Terzo evento sismico rilevato in 24 ore nel distretto del Torinese.. Area interessata comprende i comuni di Giaveno e Avigliana entro 10 chilometri.. Fenomeno rientra nel normale ciclo di micro-sismicità del sottosuolo piemontese.. Un leggero movimento del suolo ha interessato la zona tra Giaveno e Coazze nella notte di mercoledì 6 maggio 2026, con un epicentro individuato a Borgata Pontepietra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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