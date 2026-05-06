Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro tra gli abitati di Giaveno e Coazze non è stata avvertita dalla popolazione
Nella notte di mercoledì 6 maggio 2026, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nel Torinese, tra gli abitati di Giaveno e Coazze. L'ipocentro si trovava tra le due località, ma la popolazione non ha avvertito alcuna percezione dell’evento. Nessun danno o conseguenza sono stati segnalati nelle ore successive. La scossa è stata rilevata dagli strumenti di rilevamento sismico della zona.
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata tra gli abitati di Giaveno e Coazze nella notte di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. L'ipocentro del sisma, con magnitudo 1.5, è localizzato grosso modo all'altezza di borgata Pontepietra di Giaveno a una profondità di 14 chilometri. La popolazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione
Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Rubiana, non è stata avvertita dalla popolazione
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Gargnano, due scosse di terremoto nel primo pomeriggio; Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull’isola di Samar; Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull’isola di Samar; Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Groscavallo, non è stata avvertita dalla popolazione.
Notte di paura nel Tirreno: scossa al largo della costa calabreseUna scossa di terremoto nel Tirreno meridionale è stata registrata nella notte di oggi, ... msn.com
Terremoto Campi Flegrei | Il bollettino settimanale: 21 scosse in totale, magnitudo di M 1.9 gradiTerremoto Campi Flegrei, ecco il bollettino settimanale con tutti gli eventi sismici della scorsa settimana, i dati completi ... ilsussidiario.net
#6maggio 1976 | Il giorno in cui tremò il Friuli Alle 21:00 una scossa di magnitudo 6.5 colpì il Friuli. Fu uno dei terremoti più devastanti del ‘900 italiano: 990 morti, oltre 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte. L’epicentro era tra Gemona e Artegna, ma il sism - facebook.com facebook