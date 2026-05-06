Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro tra gli abitati di Giaveno e Coazze non è stata avvertita dalla popolazione

Nella notte di mercoledì 6 maggio 2026, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nel Torinese, tra gli abitati di Giaveno e Coazze. L'ipocentro si trovava tra le due località, ma la popolazione non ha avvertito alcuna percezione dell’evento. Nessun danno o conseguenza sono stati segnalati nelle ore successive. La scossa è stata rilevata dagli strumenti di rilevamento sismico della zona.