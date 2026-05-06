A Reggio Calabria si svolge un torneo di torball con sei squadre in gara, tra cui la Reggina UIC, che punta al titolo. Nel fine settimana si giocheranno otto incontri, con la possibilità di sfidare la campionessa in carica nel finale. La competizione si concentra sulla sfida tra le diverse formazioni per conquistare il primo posto e il titolo provinciale.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a battere la campionessa in carica nel finale?. Come gestirà la Reggina UIC gli otto incontri decisivi del weekend?. Quali squadre del Nord arriveranno a sfidare le reggine?. Perché questo concentramento determinerà le gerarchie del Torball nazionale?.? In Breve Torneo al Liceo Scientifico A. Volta il 9 e 10 maggio 2026.. La Reggina UIC disputerà 8 incontri per il primato nazionale.. Partecipano ASD Pol. UICI Torino APS, ASD Pol. Olympia, ASD Teramo e GSD A. Adige 2.. L'evento si svolgerà tra sabato alle 14:30 e domenica alle 12:30.. Sabato 9 maggio 2026, l’impianto sportivo del Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria ospiterà l’ultimo concentramento del Campionato Italiano di Torball Serie A 20252026 con la partecipazione di sei squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torball: la Reggina UIC sfida le 6 squadre per il titolo a Reggio

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