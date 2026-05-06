Tivù Verità | Garlasco | audio choc di Sempio Marco Poggi lo difende

Durante le indagini a Garlasco, un audio registrato mostra Andrea Sempio mentre parla da solo in auto. In seguito, sono stati diffusi dettagli riguardanti una conversazione telefonica con Chiara, in cui avrebbe fatto avances, che sono state respinte con fermezza. La vicenda è stata ripresa dal Tg 1 e ha suscitato molte discussioni sui media. Marco Poggi ha preso posizione a favore di Sempio, difendendolo pubblicamente.

Secondo Il Tg 1 Andrea Sempio sarebbe stato intercettato in macchina mentre parlava da solo. Dopo aver visto i suoi video insieme a Stasi avrebbe telefonato a Chiara per farle delle avances, ma lei lo avrebbe duramente respinto. Marco Poggi, però, difende l'amico: mai visto con lui i video di Chiara Non molti giorni fa i sinceri democratici hanno sfilato in piazza per celebrare la libertà e la fine della dittatura. E adesso, puntualissimi, in nome della medesima libertà che cosa fanno? Chiedono censure, pretendono di cancellare una manifestazione pacifica e regolarmente autorizzata. Trattasi dell’evento in programma sabato a Bologna, piazza Galvani, organizzato dal comitato Remigrazione e riconquista e regolarmente autorizzato dalle autorità.🔗 Leggi su Laverita.info

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Garlasco: audio choc di Sempio, Marco Poggi lo difende

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