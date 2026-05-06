Tir in fiamme sulla provinciale Nel carico sostanze pericolose | Sarà necessario riasfaltare

Nella giornata di lunedì, la provinciale 115 a Lodi Vecchio è rimasta parzialmente chiusa fino a tarda mattinata e poi completamente chiusa nel pomeriggio. L'interruzione della strada è stata causata da un tir in fiamme, che trasportava sostanze pericolose. L'incendio ha provocato danni alla carreggiata, rendendo necessario un intervento di riasfaltatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

È rimasta parzialmente chiusa fino alla tarda mattinata di ieri e totalmente serrata, nel pomeriggio, la provinciale 115 a Lodi Vecchio dove, lunedì verso le 18.45, un incendio ha coinvolto un autotreno in marcia e carico di sostanze varie, in parte chimiche. Il mezzo pesante, che trasportava circa 18 tonnellate di merce, tra cui solfuro di sodio idratato materiale utilizzato per la produzione di cera per candele, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, senza che fortunatamente si registrassero feriti. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tir in fiamme sulla provinciale. Nel carico sostanze pericolose: "Sarà necessario riasfaltare" Notizie correlate Incendio sulla provinciale, a fuoco tir con sostanze corrosive: allarme per il rischio contaminazioneUn tir che trasportava solfuro di sodio idratato ha preso fuoco nella sera di lunedì 4 maggio sulla provinciale 115 all'altezza di Lodi Vecchio. Tir carico di rifiuti avvolto dalle fiamme, scatta l’operazione di bonificaUn incendio ha interessato il rimorchio di un tir, che è riuscito a fermarsi nel parcheggio di un ristorante nella zona di Testaccio di Spoleto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lodi Vecchio, tir in fiamme sulla provinciale; TIR in fiamme sulla A32: paura e autostrada chiusa in Valsusa; Tir in fiamme sulla provinciale. Nel carico sostanze pericolose: Sarà necessario riasfaltare; Camion in fiamme sulla Orte Terni. Traffico bloccato. Lodi Vecchio, tir in fiamme sulla provincialeTir in fiamme sulla provinciale, circolazione bloccata all’ingresso di Lodi Vecchio. Sono in corso da poco dopo le 18.45 le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato all’interno di un mezzo pe ... ilcittadino.it Paura sul raccordo Salerno-Avellino: tir in fiamme all’altezza di Baronissi, traffico in tiltIncendio questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino: un autocarro Iveco Stralis prende fuoco all'altezza di Baronissi. Intervengono i Vigili del Fuoco ... infocilento.it Quasi trent'anni di attesa, centinaia di milioni spesi, tir e code perenni sull'Aurelia tra Savona e Albissola... Ma tra 900 giorni sarà "finita" https://www.ilsecoloxix.it/savona/2026/05/05/news/aurelia_bis_savona_albisola_cantiere_riprende-15610216/ref=SEC-M - facebook.com facebook Coldiretti al Brennero, nei tir prosciutti che diventeranno 'italiani'. Proseguono i controlli dei mezzi all'ingresso in Italia #ANSA x.com