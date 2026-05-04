Nella casa del Grande Fratello Vip, la tensione tra i concorrenti è aumentata fino a portare Antonella Elia a chiudere Alessandra Mussolini in una stanza. La situazione si è fatta così delicata da rischiare uno scontro fisico tra le due. Gli altri partecipanti assistono sulla soglia, mentre i rapporti tra alcuni concorrenti sembrano ormai irreparabilmente compromessi.

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip, dove gli equilibri tra i concorrenti sembrano ormai definitivamente saltati. Al centro della scena, ancora una volta, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di un confronto sempre più acceso che, episodio dopo episodio, appare vicino a sfociare in qualcosa di più grave. Dopo momenti di forte fragilità emotiva, la situazione è rapidamente precipitata, trasformandosi in un nuovo scontro destinato a far discutere. Antonella Elia chiude Alessandra Mussolini in camera: è caos nella casa del Grande Fratello Vip. L’ennesimo litigio tra le due è nato per un motivo apparentemente banale: una porta da lasciare aperta o chiusa.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Al GF Vip la situazione è degenerata, Antonella Elia chiude Alessandra Mussolini in una stanza: si rischia lo scontro fisico

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