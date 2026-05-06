Lo show con Jeremy Allen White tornerà prossimamente su Disney+ con otto episodi che concluderanno la storia dello chef Carmy. The Bear si concluderà con gli episodi della stagione 5 e ora, dopo qualche mese di attesa, è stata svelata la data di uscita del capitolo finale. L'appuntamento è stato fissato al 25 giugno sugli schermi americani di Hulu, mentre a livello internazionale, e in Italia, le puntate arriveranno su Disney+. Il ritorno di The Bear sugli schermi L'ultima stagione di The Bear sarà composta da otto episodi che verranno distribuiti in contemporanea. Nella giornata di ieri, a sorpresa, aveva debuttato la puntata prequel intitolata Gary, che aveva al centro Richie e suo cugino Mikey, i personaggi interpretati da Ebon .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Bear 5: svelata la data di uscita dell'ultima stagione

Notizie correlate

Leggi anche: The Bear chiude i battenti: arriva la data dell’ultima stagione che sarà un addio (e una resa dei conti emotiva)

La legge di Lidia Poët 3, svelati il nuovo caso e la data d’uscita dell’ultima stagioneNelle immagini della terza stagione che scorrono vediamo il prossimo caso della protagonista interpretata da Matilda De Angelis che a quanto pare...