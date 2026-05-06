Tra i giovani calciatori della regione, un talento sannita si distingue come l’unico under 15 convocato nella selezione campana. Si tratta di un giovane proveniente da un club di Foglianise, che ha superato la concorrenza di altri club della zona. La sua convocazione testimonia un riconoscimento per le sue capacità e il suo impegno nel settore giovanile. La selezione regionale comprende i migliori talenti provenienti da diverse realtà campane.

? Cosa scoprirai Chi è l'unico calciatore sannito selezionato tra i migliori campani?. Come ha fatto un club di Foglianise a battere la concorrenza?. Perché questa convocazione cambia il futuro del calcio nella Valle Vitulanese?. Dove si terrà il raduno tecnico per i venticinque convocati?.? In Breve Raduno tecnico a Sant’Anastasia giovedì 7 maggio 2026 presso campo Agostino De Cicco.. Staff tecnico guidato da Antonio Buonaiuto, Aniello Scognamiglio e Alfonso Pugliese.. Riconoscimento valorizza il progetto formativo della società Aurelio Massimo Pacilio di Foglianise.. La convocazione crea un ponte tra piccoli centri vitulani e calcio campano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Talento sannita: Gisoldi è l’unico Under 15 convocato in Campania

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