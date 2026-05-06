Sul suo palco salirono anche Guccini Battiato e Alan Sorrenti | verrà demolito l' ex cinema-teatro di Borgo Nuovo

La Giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di demolizione dell'ex cinema-teatro di Borgo Nuovo, un edificio di proprietà comunale situato in via Trapani. Lo stabile, chiuso da molti anni, si trova in condizioni di degrado e rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Sul suo palco sono saliti artisti come Guccini, Battiato e Alan Sorrenti, ma l'edificio ora sarà raso al suolo.