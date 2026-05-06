Sul suo palco salirono anche Guccini Battiato e Alan Sorrenti | verrà demolito l' ex cinema-teatro di Borgo Nuovo
La Giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di demolizione dell'ex cinema-teatro di Borgo Nuovo, un edificio di proprietà comunale situato in via Trapani. Lo stabile, chiuso da molti anni, si trova in condizioni di degrado e rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Sul suo palco sono saliti artisti come Guccini, Battiato e Alan Sorrenti, ma l'edificio ora sarà raso al suolo.
È stato approvato dalla Giunta comunale di Verona il progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione del teatro-cinema di Borgo Nuovo, storico edificio di proprietà comunale situato in via Trapani, abbandonato da decenni, in stato di degrado avanzato e fonte di rischio per la.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Al Politeama risuonano le colonne sonore del cinema italiano, sul palco anche Passarella con il suo bandoneónA chiudere la Stagione del centenario dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, lunedì 27 aprile alle 20.
Alan Sorrenti: “Figli delle stelle doveva intitolarsi Heaven. Donne sbagliate, certe sostanze: c’è chi con la droga è morto, a me non è successo”Milano – “Appena finito di scrivere il testo ho capito che il brano poteva funzionare, ma solo anni dopo ho avuto la consapevolezza del suo valore:...