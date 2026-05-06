Successo al contest per Francesca Rossetti

Francesca Rossetti, coordinatrice dell’Ambulatorio Dca di Umbertide, ha vinto uno dei premi nel contest nazionale “Racconta la tua donna invisibile”, promosso dal sito donnemente. Tra le undici vincitrici, è stata scelta per il suo racconto che affronta temi legati ai disturbi del comportamento alimentare. La partecipazione ha coinvolto molte persone in tutta Italia, che hanno inviato le proprie testimonianze.

Francesca Rossetti, coordinatrice dell’Ambulatorio Dca (Disturbi del comportamento alimentare) di Umbertide, è tra le undici vincitrici del contest nazionale “Racconta la tua donna invisibile“ promosso dal sito donnemente.it. Rossetti, infermiera e coordinatrice dell’ambulatorio, dal 1989 è impegnata nei servizi di igiene mentale tra Città di Castello e Perugia, ed ha dedicato oltre venticinque anni alla psichiatria adulta, all’alcolismo e alle tossicodipendenze. Nel 2012, insieme alla dottoressa Laura Dalla Ragione, ha contribuito alla nascita a Umbertide del centro specializzato per i Dca dove oggi coordina un’équipe specializzata. Sono oltre 13.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo al contest per Francesca Rossetti La FINE della GUERRA CIVILE SPAGNOLA e la DITTATURA di FRANCISCO FRANCO Notizie correlate Teatro Rossetti gremito per il convegno dedicato a Teodorico Pietrocola RossettiGrande partecipazione, sabato pomeriggio al Teatro Rossetti di Vasto, al convegno dal titolo “Teodorico Pietrocola Rossetti a 200 anni dalla nascita”. Francesca Albanese, guai grossi: cosa è successo al marito. Reazione furiosaUna decisione interna alla Banca Mondiale accende nuove tensioni sul piano internazionale e politico, intrecciando ruoli istituzionali, polemiche... Altri aggiornamenti Si parla di: Successo al contest per Francesca Rossetti; Francesca Rossetti tra le vincitrici del contest Racconta la tua donna invisibile.