Investimenti in aree rurali Aiuti alle aziende

Confartigianato si impegna a sostenere le aziende delle zone rurali attraverso assistenza nella valutazione degli investimenti e nell’accesso agli aiuti disponibili. L’organizzazione si propone di offrire consulenza pratica e supporto diretto alle imprese che intendono sviluppare progetti di crescita e miglioramento nelle aree meno urbanizzate. L’obiettivo è facilitare la partecipazione alle iniziative di finanziamento pubbliche e private.

Confartigianato si schiera al fianco delle aziende del territorio per supportarle nella valutazione e nella partecipazione al nuovo bando promosso dal ’Gal Far Maremma’, nell’ambito dell’intervento Srd14 "Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali", finanziato dal programma Feasr – Csr Toscana 2023-2027. L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 1.080.000 euro con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico delle aree rurali, contrastare il fenomeno dello spopolamento e incentivare la nascita di nuove attività. Particolare attenzione è rivolta al rafforzamento di settori strategici come artigianato, turismo, commercio e servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investimenti in aree rurali. Aiuti alle aziende Articoli correlati Calabria flagellata dal maltempo: l’appello dei Vescovi per interventi strutturali e sostegno alle aree rurali colpite.Calabria sotto la pioggia: l’appello dei Vescovi e l’urgenza di una svolta per un territorio fragile La Chiesa calabrese si schiera con forza a... Dalla Regione aiuti economici alle aziende zootecniche del LazioDa oggi le aziende agricole zootecniche del Lazio potranno presentare domanda per accedere agli aiuti regionali destinati all’acquisto di... How Do Government Subsidies Impact Farmland Value - Farm Wealth Network Una raccolta di contenuti su Investimenti in aree rurali Aiuti alle... Temi più discussi: Investimenti in aree rurali. Aiuti alle aziende; GAL: pubblicato Bando ISL03 – Investimenti extra agricoli in aree rurali; CONTRIBUTI PER LE IMPRESE NEI COMUNI DEL GAL MONTAGNA VICENTINA; Progetto da 700mila euro per cultura e servizi, l'Unione Valle Savio si candida al bando regionale per le aree rurali. Sostegno alle imprese in aree ruraliOggi alle 14,30, nella sala riunioni dell’Unione Comuni Montana Lunigiana, ad Aulla, verrà presentato il bando SRD14 ‘Investimenti produttivi non... Oggi alle 14,30, nella sala riunioni dell’Unione ... lanazione.it Pronto il bando milionario del Gal. Contributi alle imprese apuane per gli investimenti in aree ruraliE’ arrivato il bando del Gal Lunigiana destinato agli investimenti produttivi non agricoli in aree rurali. Un bando molto atteso, il primo della nuova programmazione 2023-2027 a sostegno delle imprese ... lanazione.it Secondo il rapporto del Centro Studi Investimenti Sociali si registra un -6,5% nel 2024, con numeri ben al di sotto della media nazionale - facebook.com facebook Eni, investimenti a 7 miliardi nel 2026, buyback da 1,5 miliardi. Produzione attesa +3,4% al 2030 x.com