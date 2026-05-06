Studenti del liceo Saffo | sfida a 42 metri tra apnea e nuove mete

Gli studenti del liceo Saffo si sono cimentati in una sfida di apnea a una profondità di 42 metri, affrontando la pressione psicologica e le difficoltà legate alla immersione. Durante l’attività hanno messo alla prova le proprie capacità di resistenza e concentrazione, mentre i docenti hanno osservato le competenze acquisite in un contesto non tradizionale. L’esperienza ha coinvolto anche aspetti di sicurezza e preparazione tecnica, fondamentali per questa disciplina.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito la pressione psicologica a 42 metri di profondità?. Quali competenze professionali possono imparare questi studenti dal mare?. Perché Dan Europe ha scelto proprio gli studenti del liceo Saffo?. Come può questa esperienza trasformarsi in una futura carriera lavorativa?.? In Breve Ventidue studenti hanno testato apnea e bombole presso la piscina Y-40 di Montegrotto Terme.. Isabelle Thomas e Laura Marroni hanno coordinato l'attività formativa e di orientamento.. L'iniziativa Dan Europe collega la sede teramana con le scuole costiere locali.. Il programma ha esplorato opportunità occupazionali nel settore subacqueo globale per i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studenti del liceo Saffo: sfida a 42 metri tra apnea e nuove mete Notizie correlate Leggi anche: Tra epica, satira e commedia: studenti in scena per la "Notte del liceo classico" Oroscopo 26 aprile: 6 segni tra scelte cruciali e nuove mete? Cosa sapere Le previsioni di Paolo Fox per domenica 26 aprile interessano sei segni zodiacali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Studenti del Liceo Saffo alla scoperta della piscina termale più profonda del mondo; Immersione a 42 metri nella Y-40, studenti abruzzesi protagonisti; Quarant’anni di teatro classico al liceo; Cerimonia di premiazione del XI Certamen dantesco interregionale allo Scientifico Einstein. Immersione a 42 metri nella Y-40, studenti abruzzesi protagonistiUn'esperienza a 42 metri di profondità, nella piscina con acqua termale più profonda del mondo, per un gruppo di studenti del liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi. (ANSA) ... ansa.it Studenti incendiano i bagni del liceo durante l'intervallo. La preside bacchetta prof e bidelli: «Vigilanza anche nella ricreazione»Nello specifico, con la fiamma di un accendino sono state danneggiate alcune porte e i pulsanti che azionano lo sciacquone di uno dei bagni riservati agli studenti. Non è la prima volta che in questi ... ilgazzettino.it Da Rovato all’Asia: due studenti del Gigli sono campioni di astronomia x.com Ho incontrato gli studenti del Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli di Lecce. Ragazzi appassionati e molto curiosi del proprio futuro lavorativo. Trovo significativo che tanti di loro vogliano sapere cosa sta facendo questo governo per riportare in Italia i talenti in fuga - facebook.com facebook