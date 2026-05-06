Stragi sulle strade della Romagna il Siulp | Polizia Stradale dimezzata e controlli insufficienti

Le strade della Romagna continuano a essere teatro di incidenti gravi, con un incremento delle vittime che preoccupa le forze dell'ordine. Secondo il Siulp, il sindacato dei poliziotti, la Polizia Stradale ha subito un dimezzamento delle risorse e i controlli effettuati risultano insufficienti. I dati sugli incidenti e le perdite umane sono stati raccolti e diffusi in un bollettino, evidenziando una situazione che i rappresentanti della polizia definiscono ormai come un punto di rottura.

Non è più solo una questione di freddi numeri o statistiche da aggiornare. È un "punto di rottura" quello descritto dai vertici del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) di fronte all'ennesimo bollettino di guerra sulle strade dell’Emilia-Romagna. L’ultimo fine settimana ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Eccessi di velocità sulle strade di Verona: nuovi controlli della polizia localeLe pattuglie del Comando di via del Pontiere munite di autovelox e telelaser monitoreranno le vie cittadine. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stragi sulle strade della Romagna, il Siulp: Polizia Stradale dimezzata e controlli insufficienti; Stragi sulle strade in Emilia-Romagna, Siulp: Carenze d’organico della Polizia Stradale e sicurezza a rischio, servono rinforzi; Agrigento, strade da brivido: un conducente su tre guida ubriaco o drogato; Cassino (FR) – Il Lions Club fa prevenzione tra gli studenti con La strada della Sicurezza. Stragi sulle strade, il sindacato SIULP lancia l’allarme: carenza d’organicoI dati drammatici pubblicati dal Presidente dall’ASAPS Giordano Biserni sull’ultimo fine settimana, che ha visto l’Emilia-Romagna contare sei vittime in soli due giorni (di cui quattro solo in Romagna ... livingcesenatico.it Agrigento, intensificati i controlli della Polizia Stradale per garantire la sicurezza sulle stradeLa Polizia Stradale di Agrigento intensifica i controlli Stragi del sabato sera per prevenire incidenti causati da guida in stato di ebbrezza. Attività di sensibilizzazione nelle scuole della provin ... lamilano.it Controlli della Polizia Stradale a Torbole: alcol e droga, tre patenti ritirate - https://labusa.info/controlli-della-polizia-stradale-a-torbole-alcol-e-droga-tre-patenti-ritirate/ - facebook.com facebook