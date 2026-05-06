Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 22 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 22 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Batman v Superman: Dawn of Justice è un film del 2016 diretto da Zack Snyder. Il film è stato annunciato al Comic-Con del 2013, con Zack Snyder e David Goyer confermati come regista e sceneggiatore. Ispirato ai fumetti Batman – Il ritorno del Cavaliere Oscuro e La morte di Superman, è stato girato tra il 2013 e il 2014 e uscito nel marzo 2016.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv martedì 6 maggio: Batman v Superman: Dawn of Justice

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