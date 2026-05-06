Una nuova action figure di Ahsoka Tano, realizzata da Hot Toys, è stata presentata come oggetto da collezione. Tuttavia, il lancio ha suscitato reazioni negative tra i fan, che hanno espresso critiche sui social media. La figura rappresenta il personaggio della saga di Star Wars e si aggiunge alla linea di prodotti dedicati. La reazione del pubblico si è concentrata sull’aspetto estetico e sulla fedeltà al design originale.

Hot Toys ha svelato il suo oggetto da collezione ispirato all'amato personaggio della saga, ma l'accoglienza non è stata quella sperata. Le immagini della nuova riproduzione targata Hot Toys della giovane Ahsoka Tano, condivise online in occasione dello Star Wars Day ha scatenato a sorpresa numerose polemiche. A sollevare le critiche sono stati gli abiti scelti per realizzare il modello messo in vendita legato agli anni in cui il personaggio era ancora una padawan. Le critiche rivolte dai fan Hot Toys ha scelto di riprodurre, per la gioia dei fan e dei collezionisti, la giovane Ahsoka Tano negli anni raccontati in Star Wars: le guerre dei Cloni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars: una nuova action figure di Ahsoka Tano scatena le critiche dei fan

Notizie correlate

Star Wars: un’ex Padawan di Anakin ha messo i bastoni tra le ruote a Darth Maul (e non è Ahsoka)L’Ordine 66 doveva essere l’atto finale per spazzare via i Jedi, ma col passare degli anni il canone di Star Wars continua a rivelare che i...

Wolverinepool: Hot Toys svela una nuova action figure, ma i fan temono sia un pesce d'aprileIl post dell'azienda condiviso poche ore fa ha scatenato online l'entusiasmo dei fan, ma anche più di un dubbio sul fatto che il modello sarà...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Quando si parla di TV, la Forza è con i fan di Star Wars; IGN Retro: Star Wars: Knights of the Old Republic; Star Wars Day 2026: un video con nuove scene di The Mandalorian & Grogu per celebrare; May The 4th, il giorno di Star Wars: i migliori gadget per celebrare la Forza.

Star Wars: una nuova action figure di Ahsoka Tano scatena le critiche dei fanHot Toys ha svelato il suo oggetto da collezione ispirato all'amato personaggio della saga, ma l'accoglienza non è stata quella sperata. movieplayer.it

Star Wars: Maul - Shadow Lord, la recensione della nuova serie animata su Disney PlusLa nuova serie animata su Disney Plus si è appena conclusa: tiriamo le somme sul ritorno di Darth Maul, uno dei cattivi più amati di Star Wars. multiplayer.it

Star Wars ritorna sul grande schermo. Non perdere Star Wars: The Mandalorian and Grogu dal 20 Maggio a #cinemacityravenna PREVENDITE APERTE! Acquista ora il tuo biglietto online su store.cinemacityravenna.it e risparmia su ogni biglietto acquistato - facebook.com facebook

Guarda il Gameplay Overview Trailer di Monopoly: Star Wars™ Heroes vs. Villains. Scopri come Monopoly si evolve in un'audace interpretazione di Star Wars, con da giochi a squadre abilità dei personaggi e momenti che possono cambiare il corso della parti x.com