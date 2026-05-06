Una famiglia italiana potrebbe spendere fino a 2.270 euro in più per l’energia nel 2026, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale. A livello europeo, si prevede una perdita media di circa 375 euro, pari allo 0,7 per cento dei consumi. In Italia, l’aumento stimato potrebbe arrivare a 450 euro in uno scenario di base e a 2.270 euro in uno scenario più severo.

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana. © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stangata caro energia, una famiglia in Italia rischia di pagare fino a 2270 euro: le stime del FMI

Notizie correlate

Fmi: il caro energia costa 450 euro a famigliaI dati del Fondo Monetario Internazionale intanto fotografano una situazione difficile per i bilanci domestici: il rincaro dell’energia peserà per...

Caro energia e guerra, stangata sull’agricoltura: fino a 200 euro in più a ettaroFirenze, 1 aprile 2026 – La guerra torna a pesare sui campi e sui bilanci delle aziende agricole.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caro-energia, l’Italia paga di più: stangata da 2mila euro a famiglia; Von der Leyen, dalla guerra stangata sull’energia per i 27: Extra costi per 500 milioni al giorno; Caro energia, allarme Fmi: stangata in arrivo per le famiglie italiane. Ecco quanto peserà; Caro energia, stangata per le famiglie: costerà fino a 2.270 euro. Il Fmi: rischi di peggioramento per l’economia europea.

Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina 'servita' sfonda la soglia dei 2 euro al litroIl caro carburanti continua a ruggire e a togliere il sonno agli italiani. In base ai dati del Mimit aggiornati al 5 maggio, complice il perdurante blocco dello Stretto di Hormuz e la riduzione dello ... lanotiziagiornale.it

Caro energia, allarme Fmi: stangata in arrivo per le famiglie italiane. Ecco quanto peseràPrezzi energetici in aumento, mercati più pessimisti e rischi per la stabilità: l’Fmi invita l’Europa a rafforzare sicurezza e politiche comuni ... affaritaliani.it

Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina 'servita' sfonda la soglia dei 2 euro al litro - facebook.com facebook

Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina 'servita' sfonda la soglia dei 2 euro al litro x.com