Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato un calo improvviso, scendendo a 78 punti base all’apertura del 6 maggio. La diminuzione è stata influenzata dalle dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, considerate in grado di rassicurare i mercati. La riduzione del differenziale si lega anche alla possibilità di una riapertura prolungata dello Stretto di Hormuz, che potrebbe mettere fine alla crisi energetica in corso.

Calo improvviso dello spread tra Btp e Bund in apertura il 6 maggio. Il differenziale è diminuito a 78 punti base soprattutto nella speranza di una riapertura di lungo termine dello Stretto di Hormuz e una conseguente fine dell’attuale crisi energetica. I rendimenti sono tornati attorno al 3,80%, allontanandosi dalla soglia del 4% sfiorata nei giorni scorsi. I cambiamenti hanno coinvolto soprattutto i Btp italiani, con riduzioni dei rendimenti minori nel resto d’Europa, a partire dai Bund tedeschi stessi, che hanno visto ridursi le cedole solo di qualche centesimo di punto percentuale. Un segnale della grande esposizione del nostro Paese alle conseguenze della guerra in Iran.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund crolla a 78 punti, le dichiarazioni di Trump tranquillizzano i mercati

Notizie correlate

Spread Btp-Bund crolla a 83 punti, le promesse di Trump sulla guerra placano i mercatiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato di 12 punti in apertura del 1 aprile 2026, portandosi a 83 punti base, rispetto ai 95 di ieri.

Leggi anche: Spread Btp-Bund cala a 78 punti, rendimenti a 3,72%: fiducia dei mercati nell’Italia

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bmw: utile lordo gruppo crolla del 25% nel I trimestre a 2,3 mld, pesano dazi; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude in calo dell'1,6% a 47.478 punti. Pesano utility e titoli finanziari; Spread Btp-Bund stabile a 81 punti, i mercati premiano l’Italia nei giorni delle aste dei Btp; Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 85 punti base.

Spread Btp-Bund crolla a 78 punti, le dichiarazioni di Trump tranquillizzano i mercatiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è fortemente calato sull’onda delle speranze di un accordo tra Iran e Usa paventato da Trump ... quifinanza.it

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 77 puntiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 80 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,86% #ANSA x.com

Lo spread tra Btp e Bund si è ridotto di tre punti a 84 punti base dopo il weekend lungo del Primo Maggio, grazie soprattutto all'annuncio di Trump su Project Freedom - facebook.com facebook