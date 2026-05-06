SP 81 bloccata | Ciacco chiede urgenza per il cantiere mai aperto

La strada statale 81 rimane ancora chiusa, nonostante le richieste di apertura urgenti da parte di un rappresentante delle imprese locali. Il cantiere, avviato mesi fa, non è mai stato completato e questa situazione genera problemi economici alle aziende della zona, che denunciano perdite e disagi. Inoltre, alcuni percorsi alternativi sono stati utilizzati con maggiore frequenza, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di chi li percorre quotidianamente.

? Cosa scoprirai Quali danni economici stanno subendo le imprese locali per il blocco?. Come influisce il crollo sulla sicurezza dei percorsi alternativi usati?. Chi deve rispondere del ritardo rispetto alle promesse di febbraio?. Quando inizieranno finalmente i lavori per ripristinare i collegamenti tra i comuni?.? In Breve Luciano Luciani e Giuseppe Ciacco sollecitano interventi per Mendicino, Cerisano, Castrolibero e Marano Principato.. Percorsi alternativi più lunghi e pericolosi per centinaia di pendolari e studenti della zona.. Promesse di ripristino non mantenute dalla Provincia di Cosenza nonostante gli impegni di febbraio.. Danni economici diretti alle imprese locali causati dal blocco stradale tra i quattro comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SP 81 bloccata: Ciacco chiede urgenza per il cantiere mai aperto Notizie correlate Allagamenti in Molise: il Carpino esonda, bloccata la SP 45Il fiume Carpino ha superato i suoi argini nel Molise, allagando la strada provinciale 45 a Carpinone e l’area industriale di Pettoranello. SP 184 bloccata: oltre 600mila euro per riparare il buco del Treste? Cosa sapere Erosione del fiume Treste blocca la SP 184 tra Cupello e San Buono.