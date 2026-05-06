A Sonnellino, un breve riposo al mattino o nel primo pomeriggio può indicare che qualcosa non funziona come dovrebbe. Per molte persone, il pisolino dopo pranzo rappresenta una routine abituale, e questa pratica spesso si mantiene anche con l’età avanzata. Tuttavia, se il sonno si prolunga troppo o si verifica frequentemente al mattino, potrebbe essere un segnale di alterazioni nel ciclo sonno-veglia o di altri problemi di salute.

Siete abituati al pisolino dopo pranzo? Non è certo una cattiva abitudine, soprattutto se si va avanti con gli anni. Ma come spesso accade, bisogna fare attenzione a non esagerare. Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti del Mass General Brigham e del Rush University Medical Center pubblicata su JAMA Network Open. Stando allo studio, che indica solamente un’associazione e non propone possibili meccanismi causa-effetto, i sonnellini eccessivi, soprattutto al mattino, sarebbero associati a tassi di mortalità più elevati. Non solo: i pisolini eccessivi o fuori tempo con l’avanzare dell’età, i sonnellini possono essere un segnale di allarme facilmente rilevabile di patologie sottostanti o di un declino della salute.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sonnellino, se di mattina o troppo lungo segnala che qualcosa non va

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