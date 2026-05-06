È stata annunciata un'app italiana per dispositivi Android che permette di individuare contenuti generati dall'intelligenza artificiale, noti come deepfake. Questa applicazione utilizza un semplice tasto nelle notifiche per analizzare le immagini e verificare se sono state manipolate digitalmente. Inoltre, offre strumenti per proteggere le foto private dagli accessi non autorizzati, garantendo così una maggiore sicurezza dei dati personali degli utenti.

? Cosa scoprirai Come può un tasto nelle notifiche scovare un deepfake?. Come fa questa app a proteggere le tue foto private?. Perché l'analisi avviene direttamente sul processore del tuo smartphone?. Chi può usare la funzione per analizzare 50 immagini insieme?.? In Breve Modello Vision Transformer ottimizzato in formato ONNX per elaborazione locale su Android 9+. Analisi batch disponibile per processare fino a 50 immagini contemporaneamente. Acquisti opzionali da 2,99 euro per sostenere lo sviluppatore Alberto Amore. Canale YouTube HowToMen ha inserito l'app tra le rilevanti di maggio 2026. Lo sviluppatore italiano Alberto Amore ha lanciato AI Detector QuickTile Analysis, la prima applicazione al mondo capace di identificare contenuti sintetici tramite il pannello delle impostazioni rapide di Android.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smascherati i deepfake: l’app italiana che scova l’IA su Android

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