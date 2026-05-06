A Singapore, alcuni studenti che compiono atti di bullismo rischiano la flagellazione come sanzione. La decisione di applicare questa punizione viene presa da autorità scolastiche in base a normative specifiche. La misura solleva interrogativi sul suo impatto sul benessere psicologico dei giovani coinvolti e sulle modalità di applicazione all’interno delle scuole. Restano da capire chi abbia il potere di decidere concretamente l’uso dei colpi di canna in ambito scolastico.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la punizione fisica il percorso psicologico degli studenti?. Chi deciderà concretamente l'applicazione dei colpi di canna in classe?. Perché le ragazze sono escluse da questa specifica sanzione corporale?. Quali criteri useranno i presidi per valutare la maturità dei ragazzi?.? In Breve Sanzione limitata a tre colpi di canna per ragazzi dai 9 ai 12 anni.. Studentesse colpite solo da sospensioni o variazioni dei voti di condotta.. Unicef e OMS segnalano danni psicologici a 1,2 miliardi di minori globalmente.. Norma ispirata alla flagellazione giudiziaria introdotta dai britannici nel XIX secolo.. Il Parlamento di Singapore ha approvato martedì nuove linee guida che prevedono la flagellazione per i ragazzi che commettono atti di bullismo, inclusi quelli digitali, come estrema soluzione disciplinare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Singapore: flagellazione per i ragazzi che commettono atti di bullismo

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