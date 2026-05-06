Simon Cracker ha recentemente partecipato a un film di grande successo, recitando al fianco di una nota attrice internazionale. Durante le riprese, sono stati notati alcuni capi di abbigliamento provenienti dall’archivio di uno stilista noto nel settore. La presenza dell’attore sul set ha suscitato interesse tra il pubblico, mentre le scene con l’attrice protagonista sono state molto discusse sui social.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Simon Cracker a finire sul set di Meryl Streep?. Quali capi dell'archivio dello stilista ha indossato la protagonista del film?. Perché lo stilista ha scambiato l'attrice per il suo personaggio cinematografico?. Cosa ha combinato lo stilista con la sua collezione Tarot in Romagna?.? In Breve Meryl Streep e l'assistente Pasquale hanno partecipato alle riprese a Brera.. La collezione Tarot è stata presentata a Cesena con Monica Bernardini.. Il film ha incassato 14 milioni di euro in Italia nei primi cinque giorni.. I capi scelti per il set provengono dall'archivio creato nel 2015.. Lo stilista Simone Botte, noto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simon Cracker al cinema: vestiti e recitazione nel nuovo film cult

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