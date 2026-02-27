Rispettare l’acqua fin da piccoli | l’educazione idrica arriva a scuola

In alcune scuole viene introdotta un’educazione all’uso responsabile dell’acqua rivolta ai bambini, con l’obiettivo di sensibilizzarli fin dalla giovane età. Durante le lezioni, vengono insegnate pratiche come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o si insapona sotto la doccia, e si discutono comportamenti corretti per evitare sprechi. Questa iniziativa coinvolge insegnanti e studenti in attività mirate.

Scuole, laboratori e progetti concreti: insegnare ai bambini a usare l’acqua con cura significa cambiare le abitudini di tutta la famiglia. Quando si è piccoli i genitori ricordano sempre ai loro bambini di chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, di non giocare con l’acqua e di spegnerla mentre ci si insapona sotto la doccia. Sono gesti semplici, della quotidianità, ma che se veramente applicati da tutti fanno tanto. Sono abitudini che vanno imparate subito, per evitare che poi, crescendo, si consumi il bene più prezioso che abbiamo senza una ragione. Oltre ai genitori, però, oggi in molte scuole di Roma i bambini hanno iniziato a esplorare questi comportamenti tramite laboratori pratici e piccoli esperimenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scuola primaria Rodari, a lezione di educazione ambientale con Mr Green: "Fondamentale sensibilizzare fin da piccoli"

Rispettare l'acquaOgni anno, in media, una persona consuma circa 140 litri di acqua al giorno per usi domestici, secondo l'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Piccole azioni quotidiane ... quotidiano.net

