Oggi si riaccende il dibattito sulla possibile partenza di Sarri dal Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, con il futuro di Conte come prossimo ct della nazionale, il club partenopeo avrebbe puntato sull’allenatore della Lazio per sostituire l’attuale tecnico. La questione riguarda quindi non solo il rapporto tra società e allenatore, ma anche le scelte di un club che sta valutando il suo futuro tecnico in vista della prossima stagione.

Repubblica oggi aggiunge un tassello importante alla vicenda Sarri-Napoli-Conte. Il quotidiano scrive che con Conte probabile prossimo ct dell’Italia, il Napoli punta sull’allenatore della Lazio per l’eventuale successione. Saranno decisivi — scrive Repubblica — gli incastri e gli incontri di fine stagione, con Lotito e De Laurentiis. I contratti non contano più niente?. E questo ci porta a una domanda. Tutti ormai danno per assodato che in caso di addio di Conte sarà Sarri il nuovo-vecchio allenatore del Napoli. Non torniamo sul remake, sulla mancanza di idee, sull’assecondare la piazza bla bla bla. Ma c’è un punto. Conte ha un anno di contratto e invece sembra che possa andare via facilmente come se otto milioni netti fossero bruscolini.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sicuri che Lotito libererà Sarri per il Napoli?

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